Uşak'ta midesinden 1 kilo 116 gram uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı
Uşak'ta midesinden 1 kilo 116 gram metamfetamin çıkan İran uyruklu kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, kapsülün içerisinde metamfetamin ele geçirildi, İran uyruklu A.S.Z. gözaltına alındı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen zanlının röntgen ve tomografi çekiminde midesinde ve bağırsaklarında kapsüllerden olduğu belirlendi.
A.S.Z'nin yuttuğu kapsüllerden toplamda 1 kilo 116 gram metamfetamin çıkartıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
