Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde, Filistin ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:58 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde, Filistin ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için katılımcılar, Hürriyet Caddesi'nde toplandı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe meydanına yürüyen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

        "Şehitlerimiz ve Filistin için yürüyoruz" yazılı pankartın açıldığı yürüyüşte, bazı vatandaşlar da "Filistin halkı yalnız değildir", "Direnen Filistin halkı kazanacak", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Soykırıma göz yumma" yazılı dövizler taşıdı.

        Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Uşak Şube Başkanı Hasan Fatih Göç, Gazze'nin sadece bir şehir olmadığını, aynı zamanda sembol olduğunu söyledi.

        İsrail'in saldırılarında Filistin'de binlerce çocuk ve kadının katledildiğini hatırlatan Göç, Gazze'ye gıda ve tıbbi malzeme taşıyan Küresel Sumud Filosu'na da hukuksuz bir şekilde saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

        İsrail'in, Gazze'de açlığı da bir silah olarak kullandığını aktaran Göç, "İşgalciler, tonlarca ağırlıktaki bombaların ve insanlık dışı saldırıların yanında insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı da Gazze'de bir silah olarak kullanıyor. Düzenlenen bu filolar sadece bir yardım hareketi değil, aynı zamanda bir adalet arayışı, bir insanlık mücadelesidir. Bu yolda her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Dünya tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işliyor." dedi.

        Yürüyüşe, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan ve Belediye Başkanı Veli Koçlu da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylem...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" eylem...
        Uşak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta saman deposunda başlayıp eve ve otomobile sıçrayan yangın söndürüld...
        Uşak'ta saman deposunda başlayıp eve ve otomobile sıçrayan yangın söndürüld...
        Yüzmede tarihe geçen otizmli genç, olimpiyat için kendinden emin
        Yüzmede tarihe geçen otizmli genç, olimpiyat için kendinden emin
        Uşak'ta 11 firari hükümlü yakalandı
        Uşak'ta 11 firari hükümlü yakalandı
        Uşak'ta 316 bin 760 makaron ele geçirildi
        Uşak'ta 316 bin 760 makaron ele geçirildi