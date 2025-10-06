Uşak'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, Filistin ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için katılımcılar, Hürriyet Caddesi'nde toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla ilçe meydanına yürüyen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

"Şehitlerimiz ve Filistin için yürüyoruz" yazılı pankartın açıldığı yürüyüşte, bazı vatandaşlar da "Filistin halkı yalnız değildir", "Direnen Filistin halkı kazanacak", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Soykırıma göz yumma" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Uşak Şube Başkanı Hasan Fatih Göç, Gazze'nin sadece bir şehir olmadığını, aynı zamanda sembol olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında Filistin'de binlerce çocuk ve kadının katledildiğini hatırlatan Göç, Gazze'ye gıda ve tıbbi malzeme taşıyan Küresel Sumud Filosu'na da hukuksuz bir şekilde saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze'de açlığı da bir silah olarak kullandığını aktaran Göç, "İşgalciler, tonlarca ağırlıktaki bombaların ve insanlık dışı saldırıların yanında insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı da Gazze'de bir silah olarak kullanıyor. Düzenlenen bu filolar sadece bir yardım hareketi değil, aynı zamanda bir adalet arayışı, bir insanlık mücadelesidir. Bu yolda her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Dünya tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım suçu işliyor." dedi.

Yürüyüşe, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan ve Belediye Başkanı Veli Koçlu da katıldı.