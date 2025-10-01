Uşak'ta 11 firari hükümlü yakalandı
Uşak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Uşak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde arananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.