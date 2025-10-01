Habertürk
Habertürk
        Uşak'ta 316 bin 760 makaron ele geçirildi

        Uşak'ta 316 bin 760 makaron ele geçirildi

        Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen operasyonda 316 bin 760 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:51
        Uşak'ta 316 bin 760 makaron ele geçirildi
        Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Ç'ye ait işyeri ve eve baskın gerçekleştirdi.

        Yapılan aramada, 51 bin 360'ı tütünle doldurulmuş 316 bin 760 bandrolsüz makaron, 56 kilo kıyılmış kaçak tütün, 49 kilo nargile tütünü ve 11 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

