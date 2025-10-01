Uşak'ta 316 bin 760 makaron ele geçirildi

Yapılan aramada, 51 bin 360'ı tütünle doldurulmuş 316 bin 760 bandrolsüz makaron, 56 kilo kıyılmış kaçak tütün, 49 kilo nargile tütünü ve 11 elektronik sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.Ç'ye ait işyeri ve eve baskın gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.