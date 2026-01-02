Habertürk
        Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:08 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:08
        Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
        Uşak'ta 837 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde iki adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 18 bin 760'ı tütünle doldurulmuş 837 bin bandrolsüz makaron, 300 kilo kıyılmış tütün ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

