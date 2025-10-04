Uşak'ta saman deposunda başlayıp eve ve otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Sorkun köyünde İ.Ü'ye ait saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta saman deposunda başlayıp, bitişiğindeki eve ve park halindeki otomobile sıçrayan yangın hasara neden oldu.

