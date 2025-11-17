Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Uşak'ta akademik yıl açılışında konuştu:

        AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de gençliğe, eğitime dair güçlü bir altyapı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:22
        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Uşak'ta akademik yıl açılışında konuştu:
        AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de gençliğe, eğitime dair güçlü bir altyapı olduğunu söyledi.

        Uşak Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Programda "Üniversiteli olmak" konulu ders veren Kasapoğlu, gençlerin üniversiteyi geleceklerini şekillendirdikleri bir çatı olarak görmeleri gerektiğini belirtti.

        Üniversitelerin öğrencilere bir bakış açısı ve vizyon kazandırmayı amaçladığını anlatan Kasapoğlu, "İyi yetişmiş insan olmayı burada bir hedef olarak belirlediğinizde, üniversiteyi bitirdikten sonra hayatta ne değişirse değişsin, değişim ne kadar bizler için tehditkar olursa olsun o değişimin önünde olanlar olarak biz kazanırız, biz başarılı oluruz. Bugün yapay zeka var belki. Tehdit eden bir unsur bir yandan da. Pek çok anlamda insanı işsiz bırakacak bir potansiyel var ama yapay zekanın yapamayacağı işler de var. Bizim o donanımda olmamız lazım." diye konuştu.

        Kasapoğlu, gençlerin üniversite yıllarında gönüllülük çalışmalarında yer almasının, sanat ve spor faaliyetlerinde bulunmasının onlara ciddi katkı sunacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bugün ülkemizin her tarafında çok güçlü bir altyapı var. Gençliğe, eğitime dair güçlü bir altyapı var. Yükseköğretim alanında ciddi yatırımlarımız var. 81 ilin tamamında üniversiteler, yurtlar, burslar, krediler, spor tesisleri, proje destekleri, uluslararası programlar bunlar sizler için çok ama çok önemli imkanlar. Lütfen bunları iyi değerlendirin. Bizim kültürle, sanatla, teknolojiyle, sporla, siyasetle hayatın alanında ilgili olan gençliğe karşı önemli hayallerimiz var. Kendinizi bunların hiçbirinden mahrum bırakmayın, bunları en güçlü şekilde değerlendirin."

        Uşak Valisi Naci Aktaş da gençlerin daha iyi koşullarda eğitim alması ve üniversite hayatını güven içinde sürdürmesi için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği en temel önceliğimizdir." dedi.

        Programda CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da konuşma yaptı.

        Programın ardından protokol kampüste inşaatı tamamlanan deri, tekstil ve seramik tasarım uygulama ve araştırma merkezinin açılışını gerçekleştirdi, merkezi gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

