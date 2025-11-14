Uşak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.T. (46) yönetimindeki 61 AAJ 890 plakalı otomobil, Susuzören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki B.N.T. (10) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
