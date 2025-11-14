Habertürk
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        14.11.2025 - 16:29
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        S.T. (46) yönetimindeki 61 AAJ 890 plakalı otomobil, Susuzören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki B.N.T. (10) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

