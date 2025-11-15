Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta kapalı yöntemle bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlandı

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hayırseverin desteğiyle Türkiye'de sadece belirli merkezlerde bulunan "Full Endoskopik Diskektomi Sistemi" temin edilerek, kapalı bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta kapalı yöntemle bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hayırseverin desteğiyle Türkiye'de sadece belirli merkezlerde bulunan "Full Endoskopik Diskektomi Sistemi" temin edilerek, kapalı bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlandı.

        Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. İsmail Kaya, cihazla ameliyat yapabilmek için gerekli eğitimleri başarıyla tamamladı.

        Cihazın kurulumu sonrası bel fıtığına bağlı yürüme güçlüğü yaşayan bir hastaya yapılan ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi ve hasta aynı gün taburcu edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının politikaları doğrultusunda gelişmeye açık ve vizyonu geniş çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        İsminin açıklanmasını istemeyen bir bağışçı tarafından alınan cihazla Türkiye'de sayılı hastanelerde uygulanan tedavi yönteminin burada da uygulanmaya başladığını aktaran Saka, şunları kaydetti:

        "Hastanemizde 'spesifik cerrahi' dediğimiz omurga cerrahisine katkı sağlayacak minimal invaziv (küçük kesi) cerrahi süreçlerinin ilk adımını atmış bulunmaktayız. Bu cihazla minimal invaziv spinal cerrahiler gerçekleştirilebilmekte. Yarım santimlik açıktan diske müdahale yapılabilmekte. Bu sayede hastaların daha kısa zamanda normal hayatlarına dönmesi kolaylaştırılmaktadır. Bu yöntem şimdilik Türkiye'de kamu hastanelerinde rutinde uygulanan bir cerrahi yöntemi değil. Belki ilerleyen süreçte olacaktır. Çünkü yeni gelişen bir teknoloji. Biz Uşak'ımızda başlattık. İşinde uzman arkadaşlarımızın ilgisiyle bu süreci yönettik. Uşak dışında bazı özel kurumlarda tabi ki olabilir. Ama bizim kendi saptadığımız kamu hastanesinde ilk kez yapıldığını söyleyebilirim."

        Saka, cihazın alınmasında ve hastanede bu cerrahi yöntemin kullanılmasında emeği geçenlere ve İl Sağlık Müdürü Tarık Acar'a teşekkür etti.

        Ameliyatı yapan Doç. Dr. İsmail Kaya ise ciddi eğitimler aldığını ifade ederek, "Endoskopik disk cerrahisi kapalı bir ameliyat yöntemi. Yaklaşık yarım santimlik bir kesiden kamera yöntemiyle girilerek daha az kas hasarı, daha az kemik hasarıyla ameliyat yapılmasına imkan sağlamakta. Bu da hastaların daha çabuk iyileşmesine, aynı gün ayağa kalkabilmesine ve yürümesine imkan sağlamaktadır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Uşak'ta otomobillerde uyuşturucu ele geçirildi
        Uşak'ta otomobillerde uyuşturucu ele geçirildi
        Uşak'ta uyuşturucu bulunan iki otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu bulunan iki otomobildeki 4 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobili çalan şüpheliler yakalandı
        Uşak'ta otomobili çalan şüpheliler yakalandı
        Uşak'ta kaçak tütün ve makaron operasyonu
        Uşak'ta kaçak tütün ve makaron operasyonu
        Uşak'ta park halindeki otomobili çalan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta park halindeki otomobili çalan şüpheli tutuklandı