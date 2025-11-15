Uşak'ta kapalı yöntemle bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlandı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hayırseverin desteğiyle Türkiye'de sadece belirli merkezlerde bulunan "Full Endoskopik Diskektomi Sistemi" temin edilerek, kapalı bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlandı.

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. İsmail Kaya, cihazla ameliyat yapabilmek için gerekli eğitimleri başarıyla tamamladı.

Cihazın kurulumu sonrası bel fıtığına bağlı yürüme güçlüğü yaşayan bir hastaya yapılan ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi ve hasta aynı gün taburcu edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının politikaları doğrultusunda gelişmeye açık ve vizyonu geniş çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bağışçı tarafından alınan cihazla Türkiye'de sayılı hastanelerde uygulanan tedavi yönteminin burada da uygulanmaya başladığını aktaran Saka, şunları kaydetti:

"Hastanemizde 'spesifik cerrahi' dediğimiz omurga cerrahisine katkı sağlayacak minimal invaziv (küçük kesi) cerrahi süreçlerinin ilk adımını atmış bulunmaktayız. Bu cihazla minimal invaziv spinal cerrahiler gerçekleştirilebilmekte. Yarım santimlik açıktan diske müdahale yapılabilmekte. Bu sayede hastaların daha kısa zamanda normal hayatlarına dönmesi kolaylaştırılmaktadır. Bu yöntem şimdilik Türkiye'de kamu hastanelerinde rutinde uygulanan bir cerrahi yöntemi değil. Belki ilerleyen süreçte olacaktır. Çünkü yeni gelişen bir teknoloji. Biz Uşak'ımızda başlattık. İşinde uzman arkadaşlarımızın ilgisiyle bu süreci yönettik. Uşak dışında bazı özel kurumlarda tabi ki olabilir. Ama bizim kendi saptadığımız kamu hastanesinde ilk kez yapıldığını söyleyebilirim."