Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Koyunbeyli köyü yakınlarında, keçilerden birinin yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş bir su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Tuna, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.