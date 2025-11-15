Habertürk
Habertürk
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

        Uşak'ta yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:44
        Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
        Uşak'ta yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Koyunbeyli köyü yakınlarında, keçilerden birinin yaklaşık 3 metre derinliğindeki kurumuş bir su kuyusuna düştüğünü gören Mustafa Tuna, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bir merdiven yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri keçiyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Keçi, daha sonra sahibine teslim edildi.

