Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta devrilen kepçenin altında kalan kişi öldü

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 16:16 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta devrilen kepçenin altında kalan kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Eldeniz köyünde kendisine ait tavuk çiftliği inşaatında çalışan Özcan Akkaya'nın (58) kullandığı kepçe henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

        Kepçenin altında kalan Akkaya hayatını kaybetti.

        Akkaya'nın cesedi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        Paul McCartney'den AI müziğe karşı protest şarkı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        A Milli Takım'da sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?

        Benzer Haberler

        Uşak Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı törenle başladı
        Uşak Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılı törenle başladı
        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Uşak'ta akademik yıl açılışında konu...
        AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Uşak'ta akademik yıl açılışında konu...
        Dört metrelik çukura düşen keçi itfaiyece kurtarıldı
        Dört metrelik çukura düşen keçi itfaiyece kurtarıldı
        Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
        Uşak'ta kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
        Uşak'ta kapalı yöntemle bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlandı
        Uşak'ta kapalı yöntemle bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlandı
        Uşak'ta otomobillerde uyuşturucu ele geçirildi
        Uşak'ta otomobillerde uyuşturucu ele geçirildi