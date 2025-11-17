Uşak'ta devrilen kepçenin altında kalan kişi öldü
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Eldeniz köyünde kendisine ait tavuk çiftliği inşaatında çalışan Özcan Akkaya'nın (58) kullandığı kepçe henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kepçenin altında kalan Akkaya hayatını kaybetti.
Akkaya'nın cesedi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
