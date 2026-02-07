Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:31 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:31
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere baskın gerçekleştirildi.

        Adreslerdeki aramada, 151 gram metamfetamin, 480 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 350 yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 129 bin liraya el konuldu.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









