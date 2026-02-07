Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere baskın gerçekleştirildi. Adreslerdeki aramada, 151 gram metamfetamin, 480 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 350 yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 129 bin liraya el konuldu. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.