Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta toprak kayması ve istinat duvarının çökmesi sonucu 3 ev tahliye edildi

        Uşak'ta istinat duvarının çökmesi ve toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:25 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta toprak kayması ve istinat duvarının çökmesi sonucu 3 ev tahliye edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta istinat duvarının çökmesi ve toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.

        Kent genelinde etkili olan yağış sonucu Işık Mahallesi İkinci Şafak Sokak'taki istinat duvarı çöktü.

        Çöken duvarın üst kısmında bulunan 2 evde yaşayan 4 kişi tahliye edildi.

        Hacıkadem Mahallesi'nde de toprak kaymasından etkilenen evde yaşayan 1 kişi tahliye edildi.

        Öte yandan Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

        Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Değirmendere deresi taştı, tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı
        Değirmendere deresi taştı, tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı
        Uşak'ta derenin taşması sonucu tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı
        Uşak'ta derenin taşması sonucu tarım arazilerini ve iş yerlerini su bastı
        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Uşak'ta dualarla anıldı
        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler Uşak'ta dualarla anıldı
        Uşak Belediyesinde vatandaşı azarlayan personelin işine son verildi
        Uşak Belediyesinde vatandaşı azarlayan personelin işine son verildi
        Uşak'ta 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Uşak'ta 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı