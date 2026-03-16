Uşak'ta tırın çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uşak'ta tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.



İzmir-Uşak kara yolunda Z.A. (42) yönetimindeki 27 DM 648 plakalı tır, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran U.U. (45) idaresindeki 16 AJB 150 plakalı otomobile arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi N.U. (37) ve çocukları Y.E.U (17) ile G.E.U (8) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

