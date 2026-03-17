Uşak'ta bir evde 161 sikke ele geçirildi

Uşak'ta bir evde farklı dönemlere ait 161 sikke ve 7 tarihi obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Işık Mahallesi'nde F.K'ye (46) ait eve operasyon düzenlendi. Aramada, farklı dönemlere ait 161 sikke, yüzük ve kolye ucu gibi 7 tarihi obje ile 1 dedektör ele geçirildi. F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

