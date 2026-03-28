Uşak'ta çatıdan düşen kişi öldü
Uşak'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Paçacıoğlu köyünde yaşayan Ahmet Güneş (74), onarım için evinin çatısına çıktı.
Güneş, çatının prefabrik bölümünün kırılması sonucu park halindeki römorkun üzerine düştü.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güneş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Güneş'in cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
