Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak Valiliği'nden firari hükümlünün ölümüne ilişkin açıklama

        Uşak'ta hakkında 19 yıl 15 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 11 suç kaydı bulunan kişinin yaşanan arbede sonucu ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 23:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak Valiliği'nin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silahlı yağma" ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 15 ay 10 gün hapis cezası ve 11 suç kaydı bulunan C.G.'nin (24) Dikilitaş Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile koordine edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden, ikamet adresine girilmesi esnasında, aranan şahsın tüm uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine yakalanması sırasında yaşanan arbede sonucu şahıs yaralanmış ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili birimler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konunun tüm yönleriyle incelenmesi için İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Başmüfettişi ve Jandarma Genel Komutanlığı Müfettişi görevlendirilmiştir."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

