Uşak'ta yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Gazi Bulvarı'ndaki annesinin iş yerine giden R.U. (20) ile dayısı Sinan Erdoğan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda R.U. tabancayla dayısına ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Erdoğan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.







