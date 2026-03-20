Uşak'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobilin bariyere çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Uşak-Manisa kara yolunda ilerleyen M.P. (43) yönetimindeki 43 SH 940 plakalı otomobil, Yenişehir köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Y.P. (15), R.P. (10), Y.P. (8), H.Ö. (35) ve H.Ö. (36) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

