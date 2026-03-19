Uşak Valisi Kartal, il protokolüyle bayramlaştı

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Vali Serdar Kartal, il protokolüyle bayramlaştı.



Hasbahçe Polisevi'ndeki programda konuşan Vali Kartal, Ramazan Bayramı'nı Uşak'ta karşılamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Uşak'ta görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Kartal, kentin, bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.



Yola çıkacaklara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Kartal, "Geçmiş bayramlarda yollardaki yoğunluk nedeniyle birçok aileye ateş düştü. Birçok insanımızı bu kazalarda kurban verdik. Yani ufak, basit dikkat edeceğimiz tedbirlerle bunları önlemek mümkün. Sabırlı, temkinli olmamız lazım. Sevdiklerimizi üzmememiz lazım." dedi.



Bayramda görev başında olanlara kolaylıklar dileyen Kartal, herkesin bayramını kutladı.



AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da herkese iyi bayramlar diledi.



Tüm vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, herkesin bayramını kutladı.



Konuşmaların ardından Vali Kartal, il protokolüyle bayramlaştı.



