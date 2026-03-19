Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak Valisi Serdar Kartal, polis ve jandarma denetim noktalarında incelemelerde bulundu:

        Uşak Valisi Serdar Kartal, Ramazan Bayramı boyunca kent genelindeki 543 denetim noktasında 4 bin 896 jandarma ve polisin görev yapacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 17:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentteki polis ve jandarma denetim noktalarında incelemelerde bulunan Kartal, yürütülen çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi'den bilgi aldı.

        Denetim noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan Kartal, trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

        Araçlardaki çocuklarla da sohbet eden Kartal, onlara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

        Uşak-Ankara kara yolundaki polis denetim noktasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kartal, en büyük temennisinin bayramın hiçbir ailede hüzne dönüşmemesi olduğunu söyledi.

        Herkesin huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Kartal, "Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet, jandarma ve diğer tüm kamu kurumlarımız sahada görev yapmaktadır. Bayram tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde 543 uygulama noktamızda 1529 ekip ve toplam 4 bin 896 emniyet ve jandarma personelimiz görev başında olacaktır. Trafik ve asayiş hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır." dedi.

        Bayramlarda yollardaki trafik yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Kartal, şöyle devam etti:

        "Özellikle trafikte daha tedbirli ve daha sabırlı olmamız gerekiyor. Unutmayalım ki trafikte göstereceğimiz 1 saniyelik sabır, bir ömür boyu mutluluk demektir. Bizim en büyük hedefimiz, bu bayram tatilinde sıfır can kaybıyla bayramımızı tamamlamaktır. Denetimlerimizi artırmamızdaki temel amacımız, aziz milletimize cezai işlem uygulamak değil, kazaları, dolayısıyla can kayıplarını sıfıra indirmektir. Bu noktada sürücülerimizin hız kurallarına uymalarını, dikkatli ve tedbirli araç kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Ayrıca sürücüler ve yolcularımız için hayati önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında ölüm oranlarını yüzde 45 oranında azaltmaktadır. Lütfen kısa mesafede dahi olsa emniyet kemerlerimizi bağlayalım."

        Kent genelinde itfaiye, sağlık ve diğer tüm birimlerin bayram boyunca teyakkuz halinde olacağını kaydeden Kartal, "Başta kıymetli Uşaklı hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Görevinin başında olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza, kamu personelimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Benzer Haberler

        Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı
        Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı
        Aydem Yenilenebilir Enerji kurulu gücünü 1.210 MW'a yükseltti
        Aydem Yenilenebilir Enerji kurulu gücünü 1.210 MW'a yükseltti
        Uşak'ta taksi indi-bindi ücreti 230 TL oldu
        Uşak'ta taksi indi-bindi ücreti 230 TL oldu
        Uşak Belediyesi'nden "Kitap Kumbarası" projesi
        Uşak Belediyesi'nden "Kitap Kumbarası" projesi
        Başkan Yalım'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Başkan Yalım'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Çanakkale şehitleri Uşak'ta törenle anıldı
        Çanakkale şehitleri Uşak'ta törenle anıldı