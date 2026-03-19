Uşak Valisi Serdar Kartal, polis ve jandarma denetim noktalarında incelemelerde bulundu:

Uşak Valisi Serdar Kartal, Ramazan Bayramı boyunca kent genelindeki 543 denetim noktasında 4 bin 896 jandarma ve polisin görev yapacağını söyledi.



Kentteki polis ve jandarma denetim noktalarında incelemelerde bulunan Kartal, yürütülen çalışmalar hakkında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi'den bilgi aldı.



Denetim noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan Kartal, trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.



Araçlardaki çocuklarla da sohbet eden Kartal, onlara çeşitli oyuncaklar hediye etti.



Uşak-Ankara kara yolundaki polis denetim noktasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kartal, en büyük temennisinin bayramın hiçbir ailede hüzne dönüşmemesi olduğunu söyledi.



Herkesin huzur ve güven içinde bayram geçirebilmesi için il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Kartal, "Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet, jandarma ve diğer tüm kamu kurumlarımız sahada görev yapmaktadır. Bayram tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde 543 uygulama noktamızda 1529 ekip ve toplam 4 bin 896 emniyet ve jandarma personelimiz görev başında olacaktır. Trafik ve asayiş hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır." dedi.



Bayramlarda yollardaki trafik yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Kartal, şöyle devam etti:



"Özellikle trafikte daha tedbirli ve daha sabırlı olmamız gerekiyor. Unutmayalım ki trafikte göstereceğimiz 1 saniyelik sabır, bir ömür boyu mutluluk demektir. Bizim en büyük hedefimiz, bu bayram tatilinde sıfır can kaybıyla bayramımızı tamamlamaktır. Denetimlerimizi artırmamızdaki temel amacımız, aziz milletimize cezai işlem uygulamak değil, kazaları, dolayısıyla can kayıplarını sıfıra indirmektir. Bu noktada sürücülerimizin hız kurallarına uymalarını, dikkatli ve tedbirli araç kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Ayrıca sürücüler ve yolcularımız için hayati önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında ölüm oranlarını yüzde 45 oranında azaltmaktadır. Lütfen kısa mesafede dahi olsa emniyet kemerlerimizi bağlayalım."



Kent genelinde itfaiye, sağlık ve diğer tüm birimlerin bayram boyunca teyakkuz halinde olacağını kaydeden Kartal, "Başta kıymetli Uşaklı hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Görevinin başında olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza, kamu personelimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

