Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında M.A.S, O.E.D. ve L.K.Ö'nün üzerinde arama yapıldı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Banaz İlçe Emniyet Amiri Savaş Sağtaş uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü, bayram süresince denetimlerin artırılarak devam edeceğini söyledi.

