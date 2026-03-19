Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 100 gram esrar, 106 gram metamfetamin, 165 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 281 bin 545 liraya el konuldu. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

