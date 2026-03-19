        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 100 gram esrar, 106 gram metamfetamin, 165 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 281 bin 545 liraya el konuldu.

        Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i

        Vali Kartal uygulama noktalarını ziyaret etti
        Vali Kartal uygulama noktalarını ziyaret etti
        Uşak Valisi Serdar Kartal, polis ve jandarma denetim noktalarında incelemel...
        Uşak Valisi Serdar Kartal, polis ve jandarma denetim noktalarında incelemel...
        Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı
        Uşak'ta üzerinde uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı
        Aydem Yenilenebilir Enerji kurulu gücünü 1.210 MW'a yükseltti
        Aydem Yenilenebilir Enerji kurulu gücünü 1.210 MW'a yükseltti
        Uşak'ta taksi indi-bindi ücreti 230 TL oldu
        Uşak'ta taksi indi-bindi ücreti 230 TL oldu
        Uşak Belediyesi'nden "Kitap Kumbarası" projesi
        Uşak Belediyesi'nden "Kitap Kumbarası" projesi