Uşak'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Uşak'ta hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Çiftlik köyü yakınlarında, B.Y. (54) yönetimindeki 31 L 3646 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.Y. (16), M.R.Y. (13), H.Y. (51), İ.D. (67) ve H.T. (67) yaralandı. Ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

