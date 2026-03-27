Uşak'ta devrildikten sonra alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü

Uşak'ta, şarampole devrildikten sonra alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti. Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Saim Kurt (56) yönetimindeki 06 CC 3848 plakalı mazot dolu tanker, Yenişehir rampalarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası tankerde çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

