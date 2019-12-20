Uşak'ta kaçak alkol operasyonunda 4 gözaltı

Uşak’ta 8 farklı adrese düzenlenen kaçak içki operasyonunda 408 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan bin litrelik elektrikli düzenek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sivaslı ilçesinde polis ekipleri tarafından yeni yıl öncesi kaçak içki imalatı ve satışını önlemek için ilçe merkezinde 8 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda kaçak olarak üretildiği tespit edilen 310 litre şarap, 24 litre rakı, 10 litre viski, 42 litre etil alkol, 20 litre votka, 2 litre tekila, bin litrelik kapasiteye sahip elektrikli düzenek ve kaçak içki üretiminde kullanılmak üzere çeşitli aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri sürüyor.

UŞAK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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