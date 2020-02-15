Yaralı ‘kerkenez’ kuşu doğaya salındı

Uşak’ta yaralı halde bulunan ‘kerkenez’ kuşu yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Uşak’ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Buradaki işlemlerin ardından görevlilerce özel bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Kanadının kırık olduğu belirlenen kerkeneze 1 aylık bir tedavi süreci uygulandı. Tedavisinin ardından iyileştiği gözlemlenen kerkenez, veteriner hekim ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı.



“Doğal yaşama saygı gösterelim”

Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı ve veteriner hekim Nebahat Avcu, kerkenez gibi pek çok hayvanı tedavi edip doğaya kavuşturduğunu dile getirerek, “Kerkenezin bizdeki misafirliği ortalama 1 ayı geçti. Kanadı kırık olarak gelmişti. Küçük bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrası iyileşme dönemini tamamladı. Bu tarz yaralanan hayvanlar çokça getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıyoruz. Tedavi edebildiklerimizi tedavi edip yeniden doğaya kavuşturmaya çalışıyoruz. Can, candır. Doğal yaşam da bizim için bir yaşamdır. Biz bunu gönüllü olarak yapıyoruz ve elimizden geldiğince tüm imkanları onlara sunmaya çalışıyoruz. Lütfen doğal yaşama saygı gösterelim” diye konuştu.

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