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Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi Oto pazarında satışlar durgun

İHA

Halk dilinde 'ayaklı galericiler' olarak anılan kişiler otomobil pazarlarında hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak şikayeti oldu. Vergi kaydı olmadan kısa sürelerde fazla araç satan ayaklı galericilerin fiyatları kendi kar paylarına göre belirlemelerinin ise ikinci el araç fiyatlarını yükselttiği söylendi.

Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi Oto pazarında satışlar durgun

Halk dilinde 'ayaklı galericiler' olarak anılan kişiler otomobil pazarlarında hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak şikayeti oldu. Vergi kaydı olmadan kısa sürelerde fazla araç satan ayaklı galericilerin fiyatları kendi kar paylarına göre belirlemelerinin ise ikinci el araç fiyatlarını yükselttiği söylendi.
Sıfır otomobillere yapılan zamlar, döviz kurunun artışı ikinci el otomobil satışlarını da etkiledi. İkinci el araç alacakların, satış sonrası yaşayabilecekleri sorunların en aza indirilmesi için araç alımlarının güvenilir kurum ve galerilerden yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Uşak’ta pazar günleri kurulan otomobil pazarında yeni araç almanın hayalini kuran vatandaşlar fiyatların bütçelerini aşmasından dolayı eli boş dönerken, galericiler ise yeri ve vergi kaydı bulunmayan satıcılardan dert yandı. Kısa süreler içerisinde uygun fiyatlara araç alarak fiyatlarını yüksek şekilde satmaya çalışan kişilerden galericiler ve vatandaş dert yandı. Vergi kaydı olmadan araç alım satımı yapan kişilerin takip edilerek ceza yazıldığını dile getiren Galericiler Sitesi Başkanı Erdal Toklu, “Uşak sıfır araçlarda sıra olduğu için ikinci el araçlar tabi biraz değerlendi. Sıfırlara yüzde 10 yüzde 15 zam geldi. Tabi ikinci el araçlarda fiyatlar biraz yükseldi. Fiyatlar yükseldi ama piyasada para biraz sıkıntılı olduğu için durgunluk var. Devletimiz onları takip ediyor. Bu piyasadaki alsatçılara kaçak alsatçılara cezalar geliyor. Vatandaşlar bizim siteye geliyor. Burada güvenilir yerlerden alışveriş yapıyor. İnsanlarımızı tanıyoruz. Vatandaşımız bilinçli, bu aradaki alsatçılara inanmıyor insanlar. Siteye gelip güvendiği insanlardan alışveriş yapıyorlar. Aracın plakasını sorgulasınlar 5664’den eksperler var TSİ eksperlere gitsinler yaptırsınlar araçlarına paralarını noterde veya banka havalesi yapsınlar satış alırken” şeklinde konuştu.

“Kimse araç almıyor, ticaret yok”
Oto pazarına araç almaya gelen ve araç satanların çoğunun al satçı olmasından şikayet eden Seyit Alay, “Her yeri fiyatları araştırıyoruz ikinci el piyasası acayip bir piyasa oldu. Sıfır piyasasını da geçti. Şuradaki insanlara bak mesela burada araç sahibi satıcılardan çok gezen var. Hani simsar çoğu zaten alsatçı 35 kuruş para çorbamızı alabilir miyiz? Hesabına gezenler. Ciddi alıcılarda zaten hemen boynunu kısıp gidiyor millet. Kimse araç almıyor, ticaret yok yani. Daha burada hiç el sıkışan göremezsin hayrını gör diyen göremezsin. Boydan boya gez bir tane alım satım yok burada. Herkes bir umut geziyor ama kimse araç alamıyor. Kimsede satamıyor. Olmayasıya piyasa çıktı ortaya olmayasıya fiyatlar var. 16 bin 500 liraya bu araba satılmaz. O da satamayacağını biliyor ama öyle bir fiyat belirlemiş. Bu arabanın daha 9 ay önce piyasası 9 bin liraydı, 10 bin liraydı. Adam 16 bin lira fiyat çekiyor. Neye göre belirlediğini sor cevap veremez sana böyle bir piyasa oluştu Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.

“Kimse arkasında durmayacak”
İkinci el araç alacakların kişilerin sorun yaşamamaları için galericileri tercih etmeleri gerektiğini dile getiren galerici esnafı Ahmet Çimen ise, “Herkes alsat yapmaya başladı. Özellikle bizim ayaklı galerici dediğimiz, mekanı olmayan vergi levhası olmayan kişiler türedi. Bunların önüne geçilmeli. Araç alacak arkadaşlara benim tavsiyem adresi belli olan kişilerden araç almaları. İkinci el bir araç aldın. Yarın bir arıza çıktığı zaman mekan belli gelecekler burada her türlü arkasında duracağız. Ama ayaklı galericiden aldığı zaman ne adam belli ne mekan belli yarın motorunda sıkıntı çıksa kimse arkasında durmayacak. Kilometre oynanmış olsa kimse arkasında durmayacak. Hava yastıkları patlak olsa kimse arkasında durmayacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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