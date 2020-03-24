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Ulubey'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı

İHA

Uşak'ın Ulubey ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan'Vefa Sosyal Destek Grubu' kaymakamlık koordinesinde çalışmalarına başladı.

Ulubey'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların, ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan'Vefa Sosyal Destek Grubu' kaymakamlık koordinesinde çalışmalarına başladı.
Türkiye'nin 81 il valiliği, bu gruptaki vatandaşlara yardım amaçlı 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturdu. Bu kapsamda Ulubey kaymakamlığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma, belediye, görevlilerinden oluşan grup ilçede çalışmalarına başladı. Ulubey'de ikamet eden 65 yaş üstü yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmamaları için 112, 156, 155 ve Ulubey Belediyesi irtibat numaralarını da arayarak ihtiyaçlarını da bildirebilecekleri kaydedildi.
Ayrıca kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada vatandaşların görevli personel tarafından her gün belirlenen saatlerde kontrol edileceği de belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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