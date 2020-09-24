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Uşak’ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti Funda Kocabıyık, “En az olumsuzlukla geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

İHA

Uşak’ta Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı gerçekleşti Funda Kocabıyık, “En az olumsuzlukla geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Uşak’ta, “Uzaktan Eğitim Takip Sistemi Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Uşak Valiliği olarak uzaktan eğitim sürecinde ilimizdeki tüm öğrencilere ulaşmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimlerine en iyi şekilde devam etme imkânı sunmak amacıyla “Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi” projesini hayata geçiriyoruz” dedi.
Saat 14.00 da başlayan toplantı Valilik makam toplantı salonunda gerçekleşti. Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin’de katıldı. EBA sisteminde uzaktan eğitime katılamayan öğretmen ve öğrenci kalmaması amacıyla başlatılan proje kapsamında 50 km’lik yapılan kazı çalışmasının ardından köylerde Fiber dolap ve Fiber internet bağlantılarını sağladıklarını belirten Vali Funda Kocabıyık, “Covid19 virüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ne yazık ki pandemi; ülkeleri başta toplumsal, siyasal ve ekonomik olmak üzere birçok yönden olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Ülkemizi de etkisi altına alan bu süreci en az olumsuzlukla geçirmek için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin eğitimöğretim faaliyetlerine erişimlerinin aksamaması ve sağlıkla ilerlemesi için devletimizin ilgili kurumları titizlikle çalışıyor. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığımız kaliteli eğitimöğretim anlayışıyla 23 Mart’tan bu yana EBA sistemi üzerinden uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürüyor. UNESCO da pandemi sürecinde, uzaktan eğitimde daha kaliteli bir eğitim ve fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitimöğretim faaliyetlerinde teknolojik hazırlık, pedagojik hazırlık içerik hazırlığı ile izleme ve değerlendirme hazırlığı olmak üzere dört alanda hazırlık yapılmasını öneriyor. Bu öneriler de dikkate alınarak yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişin en sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için ulusal ve yerel düzeyde hazırlıklarımız ve çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Funda Kocabıyık, “ ‘Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi’ projesini hayata geçiriyoruz”
Uşak Valiliği olarak uzaktan eğitim sürecinde kentteki tüm öğrencilere ulaşmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimlerine en iyi şekilde devam etme imkânı sunmak amacıyla beş bilişenden oluşan “Uzaktan Eğitim Öğrenci Takip Sistemi” projesini hayata geçireceklerini ifade eden Kocabıyık, “‘Eğitime Uzak Kalma’ bileşeni ile uzaktan eğitim sürecine teknik altyapı veya teknolojik ekipman yetersizliği gibi nedenlerden dolayı katılamayan öğrencilerimize internet olmadığında dahi kullanılabilen dijital içeriklerle donatılmış tabletleri ulaştıracağız. ‘İçerik Oluşturma Ekipleri’ bileşeni; öğretmenlerimiz tarafından 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerine ait içeriklerin oluşturulmasını içeriyor. Bu sayede uzaktan eğitim sürecinin dışında da öğrencilerimize kaynak sağlayabileceğiz. ‘Materyal Depoları’ bileşeni ile öğrencilerimize çevrim içi ve çevrim dışı kazanım kavrama testleri, ders anlatım ve soru çözüm videoları gibi eğitim materyalleri sağlayacağız. ‘Öğrenci Takip Sistemi’ bileşeni ile okullara, velilere ve öğrencilere geri bildirimler verilerek uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayacağız. ‘Öğretmen Destek Noktası’ bileşeniyle de öğretmenlerimize çevrim içi derslerde kullanabilecekleri ve materyal hazırlama konusunda yardımcı olacak programlar ile ilgili rehberlik faaliyetleri yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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