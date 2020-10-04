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Uşak'ta hayvanları koruma gününde jandarma yürekleri ısıttı

DHA

Uşak'ta hayvanları koruma gününde jandarma yürekleri ısıttı


Fırat AKAY-Halil İbrahim KARABIYIK/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde jandarma ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kaplumbağa için yolu trafiğe kapattı. Kaplumbağaların güvenli geçişini sağlayan jandarma ekipleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından taktir topladı. 
Jandarma Önleyici Hizmet Devriyesi ekipleri görev yaptıkları sırada, Kayağıl mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kaplumbağaya rastladı. Kaplumbağaların yolun karşısına geçebilmesi için trafiği kapatan ekipler, kaplumbağaların güvenli geçişini sağladı. Öte yandan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde  jandarma ekiplerinin görüntüleri, hayvan sevgisine örnek oldu. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Bu özel günde böyle şefkat ve merhamet dolu görüntüleri yaşattıkları için teşekkürler" diye belirtti.
Yolculukları tamamlanan kaplumbağların yoldan kalkmasıyla trafik normal akışına döndü.DHA-Genel Türkiye-Uşak / Merkez Fırat AKAYHalil İbrahim Karabıyık
2020-10-04 21:27:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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