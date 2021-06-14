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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi öğrencilerinden disleksili çocuklar için proje

İHA

Uşak Üniversitesi öğrencilerinden disleksili çocuklar için proje

Uşak Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okuyan 3.sınıf öğrencilerinden Zeynep Akpınar, Ömer Küçül ve İsmail Fener, Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında, disleksili çocuklara yardım etmek amacıyla Denizli'de ayakkabıcılıkla yapılan anlaşma da, satılan her çift ayakkabının ücreti, disleksili çocuklara gönderildi.

Uşak Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğtm gören 3.sınıf öğrencilerinden Zeynep Akpınar, Ömer Küçül ve İsmail Fener, Halkla İlişkiler Dersi kapsamında disleksili çocuklara yönelik bir proje gerçekleştirdi. Düzenlenen proje kapsamında Denizli'de bir ayakkabıcı dükkanı ile anlaşan öğrenciler, vakıflar yardımıyla disleksili çocukları tespit etti. Belirlenen tarihler arasında da ayakkabı mağazasından alınan her çift ayakkabının parası, disleksi çocuklara gönderilmesi konusunda anlaşıldı ve bu anlaşma afişlerle birlikte vatandaşlara duyuruldu. Toplanılan para çocukların tedavi ve ihtiyaçları için gerekli kurumlara gönderildi.

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