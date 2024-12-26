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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uşak'ta oğlu tarafından darp edilen baba öldü | Son dakika haberleri

        Uşak'ta oğlu tarafından darp edilen baba öldü

        Uşak'ta tartıştığı oğlu tarafından sopayla darp edilen baba, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Şüpheli oğul, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 00:40 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:40
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        Oğlu tarafından darp edilen baba öldü
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        Uşak'ta oğlu tarafından darp edilen baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak'ta Remzi Deniz (23) ile babası Engin Deniz (58) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Remzi Deniz, babasını sopayla darp etti.

        AĞIR YARALANAN BABA KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Engin Deniz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        ŞÜPHELİ OĞUL YAKALANDI

        Şüpheli Remzi Deniz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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