Uşak'ta oğlu tarafından darp edilen baba öldü
Uşak'ta tartıştığı oğlu tarafından sopayla darp edilen baba, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Şüpheli oğul, polis ekiplerince gözaltına alındı
Uşak'ta oğlu tarafından darp edilen baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak'ta Remzi Deniz (23) ile babası Engin Deniz (58) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Remzi Deniz, babasını sopayla darp etti.
AĞIR YARALANAN BABA KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Engin Deniz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
ŞÜPHELİ OĞUL YAKALANDI
Şüpheli Remzi Deniz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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