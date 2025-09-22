Habertürk
        Uşak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Uşak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Uşak'ta TIR ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. TIR sürücüsü, gözaltına alındı

        Giriş: 22.09.2025 - 06:55 Güncelleme: 22.09.2025 - 06:57
        TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Uşak-Afyonkarahisar karayolunda ilerleyen E.İ. (35) idaresindeki TIR, Büyükoturak Kavşağı'nda Y.Ç. (52) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince otomobildeki Ahmet K'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #uşak
        #haberler
        #Son dakika haberler
