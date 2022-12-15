AA

Uşak'ta kırmızı ışıkta geçen TIR, işçileri taşıyan midibüse çarptı, 20 kişi yaralandı.

Uşak'tan İzmir yönüne seyreden R.B'nin kullandığı TIR, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda ışık ihlali yaparak, organize sanayi bölgesinden çıkış yapan E.O. idaresindeki işçileri taşıyan midibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA'nın haberine göre; jandarma ekipleri TIR sürücüsü R.B'yi gözaltına aldı.

Midibüsün organize sanayi bölgesindeki çeşitli fabrikalarda çalışan 25 işçiyi kent merkezine götürdüğü belirtildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen 35 HD 3428 plakalı TIR'ın 64 S 0282 plakalı midibüse çarpması ve midibüsün savrularak durması yer alıyor.