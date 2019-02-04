İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Çakmak İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" denildi. DHA'nın haberine göre, arıza nedeniyle Çakmak metro istasyonunda yoğunluk oluştu. Teknik arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.