"Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Bulunur Elbet" ve "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan" gibi pek çok şarkıya imza atan İlyas Tetik, yaşamını yitirdi. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

Tetik'in son görüntülerini Muazzez Ersoy, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından paylaşmıştı.

İLYAS TETİK HAKKINDA

İlyas Tetik, henüz 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanı kendine ders verecek bir öğretmen olmadığı için kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmaktı ve uzun çabalardan sonra bunu başardı.

Yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştı.

İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbulda Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştı.