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Meteoroloji'den açıklama! Trakya ve Ege'de yağmur

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü parçalı bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Trakya ile Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülürken, gündüz saatlerinde etkili olan lodos akşam saatlerinde yerini poyraza bırakacak.

UYARI! Son dakika Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Trakya ve Ege'de yağmur
Trakya ve Ege'de yağmur
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güneyli yönlerden; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan ve kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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