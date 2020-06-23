Burun kanaması bazı nedenler ile ortaya çıkan; bunun yanında yaz aylarında aşırı sıcak nedeniyle de oluşabilen bir durumdur. Burun kanaması, yüksek tansiyon, sinüzit, alerjik nezle, burunda tümör olması, bazı hastalıkların nedeni, travmalar ve burunda eğrilik olması halinde oluşabilmektedir. Burun kanamaları genellikle gündüz ortaya çıkmasının yanında; bazı durumlarda gece de yaşanabilmektedir.

Gece burun kanamasının ortaya çıkması; ortamın çok sıcak ya da soğuk olması halinde bir etkenle olması ihtimali bulunmaktadır. Ani hava basıncı nedeniyle uyku anında kanama meydana gelebilir. Burun kanamalarının çoğunda stres de etkili bir faktördür. Gün boyu yaşanan sıkıntı ve stres uyku halinde iken bazı basınç durumunun ortaya çıkması ve baskı yapması nedeni ile ortaya çıkabilir. Bu durumda genizden gelen hafif bir kanama oluşabilir. Bu durum kanın pıhtılaşması sonucunda kurumuş olarak orda kalabilmektedir. Normalde aşırı olmamakla beraber çok sıkıntı halinde hafif kanamalar sıklıkla görülebilen durumlardır. Eğer geceleri burun kanaması uykudan uyandıracak kadar şiddetli oluyorsa mutlaka bir hekime gitmek gereklidir.

Burun kanamaları üzerinde önemli bir şekilde durulması gereken ve ihmale gelmeyecek bir rahatsızlıktır. O nedenle en ufak bir kanama olması demek bir hastalık nedeni ile ortaya çıkıyor olmasına işaret olabilir.