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Uykusuz annelerin beklediği kitap çıktı!

Sosyal medya hesabıyla yeni annelere uyku eğitimi konusunda destek olan Esra Teymur Şimşek'in "Adım Adım Uyku Eğitimi" adlı kitabı raflarda...

Esra Teymur Şimşek

Uykusuzluk, annelerin en büyük kabusu. Özellikle yenidoğan bebek annelerinin nasıl baş edeceklerini bilmedikleri bu kronik sıkıntı, ''uyku eğitimi'' adı verilen bir eğitimle rahatlıkla çözülebiliyor. Instagram üzerinden @irlandalianne hesabıyla uyku eğitimi konusunda bilgiler veren Esra Teymur Şimşek, bu konuda annelere yardımcı olmak için ''Adım Adım Uyku Eğitimi'' kitabını yazdı.

Esra Teymur Şimşek, oğlu Tarık'ın doğumundan sonra uyku eğitimi konusunu araştırmaya başlamış ve uzman uyku koçlarından aldığı destekle oğluna uyku eğitimi vermiş bir anne. Uyku eğitiminden sonra hayatının tamamen değiştiğini fark eden Şimşek, İngiltere'nin en ünlü uyku koçlarından Violet Gianonne'den uyku koçluğu eğitimi ve uyku koçu sertifikası aldı ve profesyonel olarak uyku eğitimi vermeye başladı. Uyku eğitimi seminerleri veren İrlandalı Anne, verdiği eğitimlerle onlarca çocuğun ve annenin hayatının değişmesine sebep oldu. Bu konudaki deneyimlerini ve annelere yol gösterecek metotları kitaplaştırdı.

Kitapta, bebeğin doğumundan 2 yaşını doldurmasına kadar anneleri bekleyen süreçler ve bu süreçlerde uyku eğitimi verebilmek için düzen oluşturmanın ipuçları yer alıyor. Bebeğin gelişimine göre dönem dönem ayrılan kitabın içeriği, hangi dönemde olursa olsun bebeğine uyku eğitimi vermek isteyen annelere yol gösteriyor.

Esra Teymur Şimşek, İstanbul Tüyap Kitap Fuarı'nda 9 Kasım 2019 günü saat 14.00'da okurlarıyla Yakamoz Yayınları standında buluşup kitaplarını imzalayacak.

 

 

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