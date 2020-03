Uzaktan eğitim başladı - ANKARA

AA

Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugünden itibaren TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görecek.

Bu kapsamda TRT-EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden önce velilere seslenen Bakan Selçuk, daha sonra, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA TV üzerinden lise öğrencilerine seslenerek, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi.

Bakan Selçuk, velilere seslenerek, dünyanın ilginç ve zorlu bir sürecin içerisinden geçtiğini, herkesin sağlığı ve güzel günlere erişebilmesi için alınan kararla okulların bir süreliğine kapatıldığını ve uzaktan eğitime geçildiğini hatırlattı.

İlk birkaç gün zorlanılsa da sonrasında sürecin hep birlikte sağlıkla yönetileceğine emin olduğunu ifade eden Selçuk, "Ben Milli Eğitim Bakanı olmaktan önce bir eğitim bilimciyim, öğretmenim; ben de babayım, hatta büyük babayım. Çocuk nasıl öğrenir, koşullar, imkanlar nasıl olmalıdır, hepsi bilgimizde, tecrübeli bilim insanlarıyla çalışıyoruz. Bu süreci yönetirken her türlü senaryoyu dikkate alıyor ve hepsi için çözümler üretiyoruz. Mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var." dedi.Velilerden müsterih olmalarını isteyen Selçuk, okullarda yapılan her şeyi uzaktan eğitimle yapılmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

"Ancak biliniz ki son tahlilde gereken her şey yapılacak." diyen Selçuk, velilerden öğretmenlik yapmalarını ve evlerini okula çevirmelerini beklemediklerini söyledi.Çocukların okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasını istemediklerini vurgulayan Selçuk, velilere şöyle seslendi:"Bu süreçte çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz siz olacaksınız. Çocuklarımız, derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa lütfen ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterin. Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek, başka bir televizyonu açmak gibi dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun. O dersini dinlerken meyve, süt gibi ikramlardan kaçının lütfen. Bunlar için zaten vakitleri var. Uzaktan eğitimde dersler elbette ki okuldakiler kadar uzun olmayacak. Bizler bu açığı en iyi çocuklarımızın daha fazla kitap okumasını sağlayarak kapatabiliriz."Araştırmaların kitap okuyan çocukların sınavlarda ve hayatta çok daha başarılı olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Selçuk, o yüzden çocukların okumaya teşvik edilmesi ve ebeveynlerin de onlara örnek olması gerektiğini dile getirdi.

"Bunlar uzaktan eğitimle ilgili söyleyebileceklerim. Bir de tabii içinde bulunduğumuz koronavirüs süreci var." ifadesini kullanan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:"Çocuklarımız geçen hafta tatil duygusundaydılar. Ancak bu tatilin diğer yaşadıkları tatillere benzemediğini fark ettiler. Dolayısıyla elbette canları sıkılacak ve sizi zorlayacaklar. Bir eğitimci olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, can sıkıntısı bir yandan da çocuğun merakını, üretkenliğini, hayal gücünü destekler ve onu kendi yapabileceklerini keşfetmeye sevk eder."Bu süreçte çocukların mutlak surette güvende olduklarını hissetmeye ihtiyaçları bulunduğunun altını çizen Selçuk, koronavirüs konusunun çocuklarda bir travmaya dönüşmeyecek şekilde gündeme alınmasını istedi.

Ziya Selçuk, "Unutmayın sürekli virüsten bahsetmek, televizyon görüntülerini izlemesine olanak tanımak, bir panik duygusuyla süreci kontrol altında tutmaya çalışmak çocuklarımızın ileriki yaşantısı için büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Sizler anne-baba olarak sakin olun ve çocuğunuza sürecin devletimizin kontrolünde olduğunu, bizlerin gerekli hijyeni sağlayıp virüsten korunma kurallarını yerine getirdiğimiz sürece güvende olduğumuzu belirtin. Bazen çocuklar kulaktan dolma bilgilerle, büyük korkular geliştirebilirler. Lütfen çocuklarınızı dinleyin, düşüncelerini yargılamayın ve duygularını ifade etmelerine olanak tanıyın." şeklinde konuştu.

- "Galiba birilerinin dileği kabul oldu"

Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden de ilk ve ortaokul öğrencilerine seslendi.Okullara ziyarete gittiğinde öğrencilere mutlaka "sizin için yapabileceğim bir şey var mı?" diye sorduğunu, öğrencilerin de genelde "keşke okul olmasa, evde derslerimize çalışsak, teneffüsler daha uzun olsa, öğretmenlerimiz bize sürekli ders çalışmamızı söylemeseler" gibi cevaplar verdiğini aktaran Selçuk, "Galiba birilerinin dileği kabul oldu." dedi.

Öğrencilerden, sorumluluklarını almalarını, ders programlarını kontrol etmelerini, saati geldiğinde açıp derslerini izlemelerini isteyen Selçuk, "LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte kaygı duymasınlar. Rahat olun çocuklar. Sınavda sorulacak sorular sadece okulda gördüğünüz konulardan. Hiçbir şekilde bir mağduriyet yaşamanıza izin vermeyiz. Siz derslerinize ve kitap okumaya odaklanın." ifadelerini kullandı.

Selçuk, öğrencilerden mutlaka evde fiziksel etkinlik yapmaları, oyun oynamaları, kitap okumaları, beslenmeleri, uyku düzeninize, el temizliğine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.Bakan Selçuk, okullar açıldığı gün ilk teneffüsün 40 dakika olacağını anımsatarak, "Belki başka sürprizlerimiz de vardır. Kendinize iyi bakın ve evde öğrenci olmanın tadını çıkartın." diye konuştu.

- "YKS'de okuldayken gördüğünüz konular sorulacak"

TRT EBA TV Lise üzerinden, lise öğrencilerine "Gençler selam" diye seslenen Selçuk, uzaktan eğitimin uzaması ya da uzamaması ile ilgili her türlü senaryo hazırlıklarının olduğunu dile getirdi.

Öğrencileri mağdur etmemek için büyük bir gayretle çalıştıklarına değinen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz. 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimiz EBA içerisinde yer alan Akademik Destek modülünü biliyorlar. Daha önce anlatmıştım ancak duymayan öğrencilerimiz için kısaca tekrar bahsedeyim. EBA Akademik Destek modülünde önce hedefini paylaşıyorsun. O da hedefine ulaşman için sana bir yol haritası belirliyor. İstersen sıfırdan konuları dinleyerek çalış, istersen eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla, ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle."

Bakan Selçuk, EBA Akademik Desteği özel okul öğrencilerine de açtıklarını, EBA üzerinden yapılacak derslerdeki internet kullanımını ücretsiz 3GB'dan 8 GB'a çıkardıklarını anımsattı.

Öğrencilere yardımcı olabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine emin olmasını isteyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Gençler gün uzun. Tüm günü elbette ders çalışarak geçirmeyeceksiniz. Dizilerinizi izlemeyin demiyorum ama hayatınızda diziler dışında farklı gündemleriniz olsun. Gençler biraz kendinize özgü zevkleriniz olsun. Hayat başarısında sizi öne çıkaracak şey dersler kadar ders dışında neler yaptığınızdır. Kendinize sorun lütfen! 'Ben ders dışında ne yapıyorum?' Örneğin muhakkak kitap okuyun. Mümkün olduğunca iyi kitaplar okuyun ki dünyayı daha iyi görün, hayatı doğru okuyun. Okuduğunuz her bir kitabın, gelecekte iş hayatınızdan, aile hayatınıza, arkadaşlıklarınıza kadar çok değerli katkıları olacak. Çünkü kendinizi doğru ifade etmenize yardımcı olacak. Güzel filmler izleyin, kaliteli müzikler dinleyin. Tavsiye ettiğiniz filmlerinizi, müziklerinizi bana da iletin. Yaşım itibarıyla olmasa da ruhumla sizi yakalamış olurum.Ve küçük bir tavsiye; sosyal medyada kontrollü olun. Alışkanlıklarınızı gözden geçirin, Güçlü bir kişiliğe sahip olmak istiyorsanız iradenize söz geçirebilmeniz şart. Bu süreç sağlıkla tamamlandığında tekrar okullarda görüşmek üzere. Ben şimdi sizler gibi genç olsam ne yapmak isterdim biliyor musunuz? Bugünleri yazmak, tarihe not düşmek isterdim. Kim okur ki demeyin. Tiyatro, şiir ya da öykü haliyle bugünleri sizlerin kaleminden okumayı ben dört gözle bekliyorum. Lütfen yazın. "Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programı takip edebilecek.