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Uzay yarışında Çin'den yeni hamle: Tiencou-2 yörüngede

Uzay yarışında son hamle Çin'den geldi. Çin Ulusal Uzay Dairesi'nden, Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Tiencou-2 gemisiyle ilgili açıklama geldi. Çin uzay çalışmalarında oldukça önemli bir yeri olan Tiencou-2 gemisinin fırlatıldıktan 8 saat sonra başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşti.

Uzay yarışında Çin'den yeni hamle: Tiencou-2 yörüngede

Çin Ulusal Uzay Dairesi, Tiencou-2'nin güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmasından 8 saat sonra sorunsuz olarak yörüngeye yerleştiğini duyurdu.

Geminin yakıt ve malzeme ikmalini gerçekleştirmek için Tianhe çekirdek modülüne kenetlendiği kaydedildi.

2022 SONUNA KADAR 11 FIRLATMA DAHA YAPILACAK

Çin, uzay istasyonu inşasını tamamlamak için 2022 sonuna kadar 11 fırlatma daha yapmayı planlıyor.

Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklanmıştı.

Çin'in uzay kargo gemisi, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlenmişti.

Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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