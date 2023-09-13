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        Haberler Dünya Uzayda 366 gün: Frank Rubio uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

        Uzayda 366 gün: Frank Rubio uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

        Frank Rubio, 366 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu. Rubio, ABD uzaycılık tarihinde rekor kırsa da dünya rekoru 437 gün ile Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 07:52 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:46
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        Uzayda 366 gün!
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        Uluslararası Uzay İstasyonunda görev yapan astronot Frank Rubio, 366 günle uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olarak kayıtlara geçti.

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Astronot Frank Rubio, daha önceki 355 günlük rekoru aşarak ABD'nin uzaycılık tarihinde yeni bir rekor kırdı." ifadesi kullanıldı.

        Rubio'nun, 27 Eylül'de Dünya'ya döneceği ve o tarihe kadar kesintisiz olarak 371 gün uzay görevinde bulunmuş olacağı kaydedildi.

        21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, görevi tamamladığında, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma ünvanını da elde edecek.

        KAPSÜLÜN ARIZASI REKOR GETİRDİ

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        Rubio ve beraberindeki 2 Rus kozmonot, 6 aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmişti.

        Ancak Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi üzerine kapsül, mürettebatsız olarak dünyaya dönmüş, NASA da Rus ve ABD’li mürettebatın dünyaya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceğini bildirmişti.

        Yeni bir uzay aracı gönderilme sürecinde, Rubio ülkesindeki rekoru kırmış oldu.

        DÜNYA REKORU DEĞİL

        Öte yandan Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot olsa da dünya rekoru 437 gün ile Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

        Polyakov, Ocak 1994-Mart 1995 döneminde 437 gün uzayda kalıp, dünya rekorunu elde etmişti.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Frank Rubio
        #uzay
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