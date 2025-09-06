Uzaylılar, Kurtuluş Savaşı'nda

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ramazan Ekmekçi’nin, yapımcılığını Serkan Semiz’in üstlendiği ‘Tehlikeli Bölge’, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönemlerinden birine bilim - kurgu ögelerini ekleyerek 12 Eylül'de sinema salonlarına geliyor.

‘FARKLI VE KAPSAYICI YAPIMLAR DESTEKLENMELİ’

Eleştirmenleri tarafından ‘cesur, yenilikçi ve gerçekçi’ olarak tanımlanan 'Tehlikeli Bölge', Türk sinemasının geleceği için anlamlı bir rol oynuyor. Bir solukta, sıkılmadan izlenebilecek bir film olduğunu belirten eleştirmenler yerli sinemada ‘farklı’ ve ‘kapsayıcı’ yapımların desteklemesi gerektiğini belirtiyor.

Büyük Taaruz’a üç gün kala Başkumandan Mustafa Kemal’in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alan filmde askerler sadece düşman askerlerine karşı değil bilinmeyen varlıklara karşı da bir savaşın içine düşüyor.

ADANALI EKİP TAARUZA ÇIKIYOR…

Tehlikeli Bölge (Dark Territory), Türkiye’de bir dönem filmine bilimkurgu öğeleri ekleyen ilk prodüksiyon olma özelliğini taşıyor. Çekimleri Adana’da gerçekleştirilen filmde dönem dokusu korunurken bilim kurgu ögeleri en gerçekçi şekilde sinema perdesine yansıyor.