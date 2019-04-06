Akpınar Mahallesi'nde geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, evlerinin salonunda oynayan 4 yaşındaki Kamil Efe Çeneli'nin üzerine televizyon devrildi. Sesi duyarak salona koşan anne Songül Çeneli, Kamil Efe'nin durumunu görüp sağlık ekiplerini çağırdı, ayrıca eşi Ersin Çeneli'yi arayıp haber verdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kamil Efe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Üç çocuklarından ortanca olan Kamil Efe'nin ölüm haberini duyup sinir krizi geçiren Ersin- Songül Çeneli çiftini yakınları teskin etti. Kamil Efe'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi sonrası çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Kamil Efe Çeneli'nin cenazesi, aynı gün Kiraz'ın Akpınar Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.