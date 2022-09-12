Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin birçoğu aslında biz farkında olmadan vücudumuzun çeşitli organlarına fayda sağlıyor. Özellikle kalp, karaciğer ve akciğer hayat fonksiyonlarımızı yerine getirebilmemiz için en önemli organlarımız arasında. Zaman içerisinde fonksiyonlarını yitirebilen organlarımıza iyi bakmamız için tüketilmesi gereken besinleri Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı aktardı.

Demet Demirkır ile yaptığı Röportajda organlara iyi gelen besinleri anlatan Uzman Diyetisyen Arpacı, aynı zamanda bu besinleri ne sıklıkta tüketmemiz gerektiği hakkında bilgilerde verdi.