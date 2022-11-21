Uzman ve başöğretmenlik sınavının sona ermesinin ardından, uzman öğretmen maaşları ve maaş farkı gibi konular ön plana çıktı. Uzman öğretmen ve başöğretmen olmak için sınava katılım sağlayan adaylara 100 soru sorulurken, 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Peki Uzman öğretmen maaşları ne kadar, maaş farkı hesaplaması nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...