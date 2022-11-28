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Uzman öğretmen maaş farkları belli oldu!

Bu yıl ilk defa yapılan uzman ve başöğretmenlik sınavı tamamlandı. Sınavın gerçekleşmesinin akabinde uzman öğretmen maaşı ve maaş farkının ne kadar olacağı gündemdeki yerini aldı. Yazılı sınavı kasım ayında gerçekleşen 2022 uzman ve başöğretmenlik MEB tarafından düzenlendi. Maaşların ne kadar artacağı ise Öğretmen Kariyer Basamakları sınavına katılan adayların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...

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  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    Öğretmen Kariyer Basamakları kapsamında düzenlenen sınavda başarılı olan öğretmenler, maaş farkı alacaklar. Sınav sonrasında başarılı olan ve böylelikle kademe atlayan öğretmenlerin hem maaşlarında hem de tazminat tutarlarında değişiklik olacak. Meslekte 10 yılını dolduran ve uzman öğretmen olmak isteyenler ile uzman öğretmen derecesinde olup başöğretmen kademesine geçmek isteyenler için gerçekleşecek söz konusu bu düzenleme sonrasında öğretmenler maaş hesaplamalarına başladı. Peki, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte adım adım uzman öğretmen maaş farkı hesaplama...
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

    Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK 2023?

    Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

    Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız." açıklamalarında bulundu.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geççerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Sınavda başarılı olarak uzman öğretmen olmaya hak kazanan adayların ek maaş farkının 2023 yılında uygulamanın geçerli olmasıyla beraber hesaplara yansıması bekleniyor.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

    Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

    Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre; öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenler, uzman öğretmenlik unvanı alacak.

    Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    10 YILLIK UZMAN ÖĞRETMENLER, BAŞÖĞRETMEN UNVANI ALACAK

    10 yıllık uzman öğretmenler ise eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacak. Erdoğan, "Yine bu öğretmenler ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır" dedi.

    20. Milli Eğitim Şurası’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarının kısa sürede Meclis'e geleceğini söyledi. Geçmiş yıllarda Öğretmenlik Meslek Kanununda düzenleme yapılacağı söylenmesinin ardından kanun için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırlıkları tamamlanan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın zamanda TBMM’ye sunulacağı duyurmasının ardından Bakan Özer'den de dikkat çeken açıklama geldi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususlarını değerlendirecek olan kanun ile öğretmenlere mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacak. Kanun şuranın ardından Meclis'e gelecek.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE İŞE YARAR?

    Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yürürlüğe girdikten sonra; uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İÇERİĞİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası’nda konuştu. Öğretmenlerin taleplerinin, beklentilerinin her zaman göz önünde tutulduğunu bildiren Erdoğan, şunları söyledi;

    Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda son 19 yılda tarihi adımlar attık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede meclisimizin takdirine sunacağız. Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlerimiz mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Aynı şekilde öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz.

    Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz.

    Birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz erdiğimiz gibi 3600' çıkarıyoruz. Ayrıca Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar"
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler başvurabilecek.

    Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca ele alınacak.

    Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

    Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için, üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.

    Başöğretmen unvanı için belirlenen mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacak.

     
  • Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak? Uzman ve başöğretmen maaş farkı ne zaman yatacak?

    ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI BAŞVURULARI VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Başöğretmen ve uzman öğretmen adayları için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleşti.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi bir süredir beklenen kariyer basamakları süreci başlıyor. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programı'na İlişkin Yönerge"ye göre:

    Eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran arasında alınacak,

    Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül

    Başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında yapılacak.

    Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim arasında olacak.

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da yapılacak.

    Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

    Öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek.

    Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

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