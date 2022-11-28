Uzman öğretmen maaş farkları belli oldu!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre; öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenler, uzman öğretmenlik unvanı alacak.

Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.