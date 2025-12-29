HER ÜNVAN İÇİN AYRI DERECE

Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir. Ayrıca uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlardan, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için aranan şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların kazandıkları ünvanları iptal edilecek.