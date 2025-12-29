Uzman ve başöğretmenlik başvuru ekranı 2026: Uzman ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz ile uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru tarihleri belli oldu. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenler, 29 Aralık Pazartesi günü itibarıyla eğitim programına başvuruda bulunabilecek. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları, il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanacak. Peki, MEB kılavuzu ile 2026 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte Uzman ve başöğretmenlik başvuru ekranı ve sürece ilişkin detaylar…
2026 YILI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU YAYIMLANDI
"2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
Kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.
2026 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 29 Aralık 2025-9 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Ek başvurular ise 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.
2026 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek.
EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURUDA BULUNACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına;
1. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
2. 30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
3. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
şartlarını taşıyan öğretmenler başvuruda bulunabilecek.
b) Başöğretmenlik Eğitim Programına;
1. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
2. 30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
3. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
şartlarını taşıyan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek.
EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları'na ilişkin eğitimler, 2 Ocak-15 Nisan 2026 tarihleri arasında www.oba.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.
Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlar, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.
Ayrıca uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.
UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR
1. Uzman öğretmen ünvanı için;
a. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
2. Başöğretmen ünvanı için;
a. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacak.
HER ÜNVAN İÇİN AYRI DERECE
Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir. Ayrıca uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.
Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlardan, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için aranan şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların kazandıkları ünvanları iptal edilecek.