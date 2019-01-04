Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cahit Topçu, vatandaşların evleri soğuyacak diye havalandırmayı tam yapmadıkları için üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış olduğunu kaydetti.

Op. Dr. Cahit Topçu, havaların soğumasıyla beraber artış gösteren üst solunum yolları enfeksiyonundan korunma yöntemlerini açıkladı.

EV SOĞUYACAK DİYE EVİ HAVALANDIRMAMAK DOĞRU DEĞİL

Enfeksiyonlarından korunmak için evlerin ve toplu yaşanılan yerlerin havalandırılması gerektiğini kaydeden Op. Dr. Topçu, “Kış ayının gelmesiyle beraber soğuk havalar bastırdı. Üst solunum yolları enfeksiyonlarındaki artışı net bir şekilde görmekteyiz. Bu artışın en büyük nedenleri toplu yaşanan yerler ve evlerde havalandırmanın eksik yapılması... Ne yazık ki ev ve okul soğuyacak diye havalandırmada eksikler yapıp havalandırmayı ihmal ediyoruz. Bu solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde 99’u damlacık enfeksiyonu şeklinde birbirine bulaşan enfeksiyonlardır. Üst solunum yolları enfeksiyonlarından bu dönemde kurtulmanın en güzel yöntemi havalandırmanın toplu yaşanılan yerlerde ve evlerde iyi yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

KURU ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

Enfeksiyonlardan korunmak için burun temizliğinin de doğru yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Op. Dr. Topçu, “Burun temizliği mümkün oldukça suyla yapılmalı ve tek taraflı yapılmalıdır. 2 tarafta yapılan burun temizliğinde detaylı temizlik olmadığı için tam bir burun temizliği sağlanamamaktadır. Bu, dışarıdan gelen mikropların yoğunluğunun azalmasını sağlayacaktır ve burnun nefes alma fonksiyonuna katkı sağlayacaktır. Burnun görevi sadece nefes almak değil aynı zamanda nemlendirmektir. Siz dışarıdan nemi sağlarsanız, bu nefes alma fonksiyonunun daha rahat aldığını görebilirsiniz. Bu dönemde özellikle evlerde ve okullarda çok fazla kaloriferin yanmasına bağlı havanın kuruması meydana gelmekte ve bu kurumaya bağlı kuru öksürük gibi şikayetler de meydana gelmektedir” ifadelerini kullandı.

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